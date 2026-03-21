Бившият директор на ФБР Робърт С. Мюлър III е починал на 81-годишна възраст. Новината беше съобщена от неговото семейство, предаде AP .

„С дълбока тъга споделяме, че Боб почина в петък вечер“, се казва в официално изявление. Близките му призовават за уважение към личното им пространство.

Мюлър остава в историята като един от най-влиятелните ръководители на ФБР, трансформирал агенцията след атентатите от 11 септември 2001 г.. Той поема поста само седмица преди атаките, след като е номиниран от тогавашния президент Джордж У. Буш.

След трагедията приоритетите на ФБР рязко се променят – от борба с вътрешната престъпност към предотвратяване на тероризма. Това поставя изключително високи изисквания пред агенцията и нейното ръководство.

Мюлър остава начело на бюрото 12 години, включително по време на мандата на Барак Обама, който го моли да остане на поста и след изтичането на стандартния му 10-годишен мандат. Така той се превръща във втория най-дълго служил директор в историята на ФБР след Дж. Едгар Хувър.

След напускането на поста през 2013 г., Мюлър се завръща в публичната служба през 2017 г., когато е назначен за специален прокурор от заместник-министъра на правосъдието Род Розенщайн. Той оглавява разследването за евентуални връзки между предизборната кампания на Доналд Тръмп и Русия.

Разследването продължава близо две години и се превръща в едно от най-значимите и противоречиви в съвременната американска история. В крайна сметка е публикуван доклад от 448 страници, който установява множество контакти между екипа на Тръмп и Русия, но не доказва престъпен заговор.

Докладът съдържа и сериозни детайли относно опити за влияние върху разследването, но Мюлър не дава категорично заключение дали президентът е нарушил закона, позовавайки се и на вътрешна политика, която не позволява обвинение срещу действащ държавен глава.

По време на разследването Мюлър запазва мълчание и избягва публични изяви, което допринася за неговия строг и дистанциран публичен образ.

Кариерата на Мюлър остава пример за дългогодишна служба в полза на държавата, белязана от ключови моменти в борбата с тероризма и защитата на институциите.

