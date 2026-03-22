Двама скиори загинаха при лавина в Южен Тирол, съобщи ДПА, цитирана от БТА. Инцидентът е станал в труднодостъпен високопланински район в италианските Алпи.

По данни на планинската спасителна служба група от около 10 души била затрупана от снежната маса. Един от пострадалите е транспортиран с хеликоптер до болница в тежко състояние, а още един се издирва.

Първоначалната информация сочи, че лавината е паднала около обяд на височина около 2300 метра. Районът е труднодостъпен, което допълнително е усложнило спасителната операция.

От началото на зимния сезон в Алпите са регистрирани редица подобни инциденти. С последния случай броят на загиналите при лавини в европейските планини от октомври насам достига 127 души.

