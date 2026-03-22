Части от Киев останаха без електричество и водоснабдяване в събота вечерта заради инцидент в електропреносната мрежа, съобщи “Ройтерс”, позовавайки се на украинските власти.

Аварийни екипи работят по отстраняване на проблема и възстановяване на услугите в районите източно от река Днепър, предава БТА.

Прекъсванията идват на фона на продължаващите руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна, които през последните месеци доведоха до сериозни смущения в електроснабдяването, отоплението и водата в редица големи градове.

Само ден по-рано удари оставиха по-голямата част от Черниговска област без ток, съобщиха украинските власти.

