Снимка: БТА
Прекъсванията идват на фона на продължаващите руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна
Части от Киев останаха без електричество и водоснабдяване в събота вечерта заради инцидент в електропреносната мрежа, съобщи “Ройтерс”, позовавайки се на украинските власти.
Аварийни екипи работят по отстраняване на проблема и възстановяване на услугите в районите източно от река Днепър, предава БТА.
Прекъсванията идват на фона на продължаващите руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна, които през последните месеци доведоха до сериозни смущения в електроснабдяването, отоплението и водата в редица големи градове.
Само ден по-рано удари оставиха по-голямата част от Черниговска област без ток, съобщиха украинските власти.
