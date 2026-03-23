Какви тактически методи използва Иран за блокадата на Ормузкия проток и какво означава терминът „асиметрична война"?

Той се използва, когато две воюващи страни имат неравни ресурси, военна мощ или стратегии. Обикновено по-слабата използва предимства като засади и саботаж, спецификите на терена, психологически и информационни операции. Според експерти в Ормузкия проток има комбинация от истински бойни действия и асиметрични заплахи. Те се изразяват в манипулирането на GPS сигналите, което води проблеми с навигационните системи на корабите. В тесен воден път това създава опасност от сблъсък. Друга от заплахите, които използва Иран, е търговията със страх.

Представете си воден път, който е широк едва 33 километра, но по него минава една пета от световния петрол. Именно това е Ормузкият проток. Според кап. Димитър Димитров класическият начин за блокирането му е чрез миниране. „Има мини, които правейки пробойна, могат да потопят всякакъв вид кораби“, обясни той.

Съвременните мини имат различни методи на действие. „Най-тежките, най-неприятните са тези, които се пускат да потъват дълбоко. Те могат да бъдат разминирани дори след години, тоест това е нещо като бомба със закъснител“, обясни арабистът проф. Владимир Чуков.

Заплаха са и противокорабните ракети. „Иран има много развита ракетна програма. Тя включва много добри противокорабни ракети. Знаете, че преди години с иранска противокорабна ракета "Хизбула" потопи израелски кораб в Средиземно море", допълни журналистът от списание „Криле" Димитър Ставрев.

„Дори с днешна дата много трудно може да кажете къде са огневите им точки. Те просто са много добре прикрити под земята“, обясни професор Чуков.



Но Иран използва и тактиката на "асиметричната война". Едно от проявленията ѝ е свързано със смущения на GPS сигналите. „Това предполага корабът да се отклони от дадената траектория, по която се движи. Може да доведе до риск от засядане или от повреда на кораба и от сблъскване на два плавателни съда“, каза още капитан Димитров.

Друг от пластовете на блокадата е финансов. Много от фирмите, които застраховат корабите срещу военни заплахи, са се оттеглили. „Никой кораб не пътува без застраховка. Когато рискът е неприемлив, никой няма да застрахова кораб, който да отиде там“, допълни кап. Димитров.

„Ситуацията е – страх лозе пази. Възможността за наличие на преки военни действия в Ормузкия проток кара застрахователите да увеличат така наречената застраховка – военен риск“, каза Ставрев.