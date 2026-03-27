Циклонът „Нарел“ в Австралия доведе до сериозни смущения в производството на втечнен природен газ, като засегна два от най-големите LNG терминали в света.

Енергийният гигант Chevron съобщи, че работи по възстановяване на дейността в съоръженията „Горгон“ и „Уийтстоун“, където производството е било временно прекъснато заради екстремните метеорологични условия.

Двете инсталации имат ключово значение за глобалния пазар, тъй като осигуряват около 5% от световните доставки на втечнен природен газ. Нарушенията идват в особено чувствителен момент, когато войната в Близкия изток вече оказва натиск върху цените на енергийните ресурси.

Циклонът е засегнал и друг важен енергиен обект - „Карата“, управляван от Woodside Energy в щата Западна Австралия. Това допълнително засилва опасенията за възможни затруднения в глобалните доставки и ново поскъпване на газа.

