Сериозно остава състоянието на малолетното дете, пострадало тежко след инцидент с електрическа тротинетка в Бургас. В сряда вечерта, около 21 часа, в квартал „Банево“ 13-годишното момче самокатастрофира, след като губи контрол над превозното средство. По информация на полицията, то е било без предпазна каска.

Детето е паднало на пътното платно след неравност по пътя и е пострадало тежко. Настанено е за лечение в болницата в Бургас със сътресение на мозъка и с опасност за живота.

Заместник-директорът на болницата д-р Светослав Тодоров уточни, че момчето е прието в тежко общо състояние в безсъзнание и черепно-мозъчно нараняване. „На този етап не се е наложила оперативна интервенция. Лекува се по стандартните алгоритми, предстоят допълнителни образни изследвания, за да се прецени дали ще има нужда от операция или ще продължи консервативното лечение“, обясни той.

13-годишно дете е с опасност за живота след падане от електрическа тротинетка в Бургас

„Винаги, когато използваме каска, наглезенки или наколенки, се намалява рискът от тежки травми. Апелираме към родителите - за лица под 18 години отговорността е тяхна. Особено при тези опасни превозни средства, защитата е жизненоважна“, подчерта д-р Тодоров ролята на предпазните средства.

Статистиката в Бургаска област показва тревожни цифри. Само от началото на годината до 25 март са регистрирани четири инцидента с деца, като всички са ранени. През миналата година случаите с индивидуални електрически превозни средства са били 72, с 78 ранени, от които 18 деца. „През миналата година 38 от инцидентите са завършили с черепно-мозъчна травма, 13 от тях са оперирани, като 27 са били деца. Възстановяването е продължително и последствията могат да бъдат дълготрайни“, посочи д-р Тодоров.

От „Пътна полиция“ в Бургас преди месец предложили на Общинския съвет ограничаване на използването на електрически тротинетки през нощта, като мерката важи за превозни средства под наем. „Проведени са заседания и очаквам предложението да бъде подкрепено. Освен забрани, важна е и обществената отговорност - без съзнателно спазване на правилата, ограниченията няма да предотвратят тежките травми“, добави неврохирургът.

Бургаският регион е рекордьор по травматизъм с електрически тротинетки. „Причината е неблагоразумието. Множество кампании и информационни материали се разпространяват, но често остават неприложени. Това е въпрос на индивидуална отговорност към собствените ни действия“, заключи д-р Тодоров.