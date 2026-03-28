Тайните кътчета на Марсилия
"Темата на NOVA": Време за шоу (ВИДЕО)
Жените в Иран нямат право да танцуват пред публика: Една балерина дава тайни уроци по балет
Доведоха ли интернетът и социалните мрежи до епидемия от мързел и промяна на мозъците на децата
Шоколадът и Великден: Има ли скок в цените на сладкото изкушение
„Непознатите земи” : Намибия – Тайните на Африка (ВИДЕО)
Елза Скиапарели e била близка приятелка със Салвадор Дали и Жан Кокт
"Скиапарели: Модата се превръща в изкуство" е заглавието на нова изложба, която проследява 100-годишната история на модна къща "Скиапарели" - от смелите идеи на Елза Скиапарели до съвременните визии на Даниел Роузбери. В нея са събрани емблематични модели, някои от които са представяни на наградите "Оскар". Сред над 200-те изложени артикула има рокли, шапки, ръкавици, бижута и много други.
The UK has never before seen an exhibition of the legendary Italian fashion designer Elsa Schiaparelli, and now more than 400 objects are going on view at the V&A, including 100 ensembles and 50 artworks, along with accessories, jewelry, paintings, photographs, furniture,… pic.twitter.com/4YyRtR7TL2— ARTnews (@artnews) March 25, 2026
Главният куратор на изложбата Сонет Станфил казва: "Надявам се посетителите да усетят невероятната креативност, да се вдъхновят от остроумните решения, използването на цвят, текстура и бродерия, както и от сътрудничеството с художници.
👗El mundo de Elsa #Schiaparelli (1890-1973), la diseñadora italiana que convirtió la moda en una extensión del arte, con diseños provocadores y surrealistas, centra la primera retrospectiva que el museo Victoria & Albert de Londres dedicará a una de las figuras que hizo historia… pic.twitter.com/oT3XKORdV1— Canal 44 (@CANAL44TV) March 25, 2026
Историята на Елза Скиапарели също е впечатляваща - жена, която не е французойка, си пробива път в центъра на парижката висша мода, пристига в Париж като разведена майка и се сприятелява с някои от най-великите художници на своето време".
Fashion meets art in London this weekend ✨ @V_and_A— Visit London (@visitlondon) March 27, 2026
Victoria and Albert Museum unveils the UK’s first exhibition dedicated to Elsa Schiaparelli — tracing her groundbreaking work from the 1920s to today, and the evolution of the house under Daniel Roseberry.
Schiaparelli:… pic.twitter.com/9vuYbAFiTp
Родена в Италия, Елза Скиапарели основава едноименната си къща в Париж през 1927 година, слива модата и изкуството чрез сътрудничества с имена като Салвадор Дали и Жан Кокто, чиито рисунки се появяват върху нейните творения.
"Елза Скиапарели обличаше жени, които бяха смели, нестандартни и не се страхуваха да се открояват от тълпата", казва още Станфил.
Елза Скиапарели, позната още като съперничката Коко Шанел, е известна с това, че предпочита нетрадиционните дизайни, като рокля, украсена с принт на омар - носена от Уолис Симпсън - и шапка, наподобяваща обърната обувка.
The Duchess of Windsor wore the Elsa Schiaparelli Silk Dress with a large lobster painted by Salvador Dalí, taken by Cecil Beaton at the Château de Candé, shortly before married Edward VIII in 1937.— 🌻Sarahsecret (@sarahdiaryz) August 16, 2022
It was part of Simpson's wedding trousseau & Schiaparelli's S/F 1937 collection. pic.twitter.com/iqtyN447Np
За първи път: 200 творби на Dolce & Gabbana са изложени в Париж
"Един от най-разпознаваемите ѝ дизайни е "роклята с омар" от 1937 година, проектирана в сътрудничество с испанския художник Салвадор Дали. Вероятно това е едно от най-известните й творения, защото е носено от Уолис Симпсън, херцогинята на Уиндзор", казва още Сонет.
След затварянето на студиото през 1954 гoдина и смъртта на Скиапарели през 1973-а, марката е закупена от Диего Дела Вале и през 2006 г. е възстановена.
"Елза Скиапарели се пенсионира през 1954 година. Тя затвори модната къща и в продължение на десетилетия тя не работеше. След като марката беше изкупена през 2006 година, модната къща продължи да се развива все по-силно. Това се подчерта особено, след назначаването на Даниел Роузбери за креативен директор през 2019 година", казва още кураторът.
Днес американският дизайнер Даниел Роузбери пренася драматичните силуети, необичайните цветови комбинации и техники на висшата мода до съвременната публика. Сред неговите творения, показани на изложбата, е червената рокля, която Ариана Гранде носеше на наградите "Оскар" през 2025 година.
ariana grande wearing schiaparelli ss25 couture at the oscars 🤍 pic.twitter.com/b0hbihxijI— 𝐝𝐞𝐧𝐢𝐬𝐚 (@pradapearll) March 2, 2025
Повече гледайте във видеото.
