Елза Скиапарели e била близка приятелка със Салвадор Дали и Жан Кокт

"Скиапарели: Модата се превръща в изкуство" е заглавието на нова изложба, която проследява 100-годишната история на модна къща "Скиапарели" - от смелите идеи на Елза Скиапарели до съвременните визии на Даниел Роузбери. В нея са събрани емблематични модели, някои от които са представяни на наградите "Оскар". Сред над 200-те изложени артикула има рокли, шапки, ръкавици, бижута и много други.

Главният куратор на изложбата Сонет Станфил казва: "Надявам се посетителите да усетят невероятната креативност, да се вдъхновят от остроумните решения, използването на цвят, текстура и бродерия, както и от сътрудничеството с художници.

Историята на Елза Скиапарели също е впечатляваща - жена, която не е французойка, си пробива път в центъра на парижката висша мода, пристига в Париж като разведена майка и се сприятелява с някои от най-великите художници на своето време".

Родена в Италия, Елза Скиапарели основава едноименната си къща в Париж през 1927 година, слива модата и изкуството чрез сътрудничества с имена като Салвадор Дали и Жан Кокто, чиито рисунки се появяват върху нейните творения.

Elsa Schiaparelli

"Елза Скиапарели обличаше жени, които бяха смели, нестандартни и не се страхуваха да се открояват от тълпата", казва още Станфил.

Снимка: Ева Херцигова в рокля на Schiaparelli Haute Couture 


Елза Скиапарели, позната още като съперничката Коко Шанел, е известна с това, че предпочита нетрадиционните дизайни, като рокля, украсена с принт на омар - носена от Уолис Симпсън - и шапка, наподобяваща обърната обувка.

"Един от най-разпознаваемите ѝ дизайни е "роклята с омар" от 1937 година, проектирана в сътрудничество с испанския художник Салвадор Дали. Вероятно това е едно от най-известните й творения, защото е носено от Уолис Симпсън, херцогинята на Уиндзор", казва още Сонет.

След затварянето на студиото през 1954 гoдина и смъртта на Скиапарели през 1973-а, марката е закупена от Диего Дела Вале и през 2006 г. е възстановена.

"Елза Скиапарели се пенсионира през 1954 година. Тя затвори модната къща и в продължение на десетилетия тя не работеше. След като марката беше изкупена през 2006 година, модната къща продължи да се развива все по-силно. Това се подчерта особено, след назначаването на Даниел Роузбери за креативен директор през 2019 година", казва още кураторът.


Днес американският дизайнер Даниел Роузбери пренася драматичните силуети, необичайните цветови комбинации и техники на висшата мода до съвременната публика. Сред неговите творения, показани на изложбата, е червената рокля, която Ариана Гранде носеше на наградите "Оскар" през 2025 година. 

