Полицай бе ударен от кола докато извършва проверка на пътя край Белица. Инцидентът е станал в събота, малко след полунощ, на входа на града.

При опит да бъде извършена проверка от страна на униформения, шофьорът не се подчинил на полицейското разпореждане и е избягал с колата. При връщането на заден ход е ударил служителя на МВР, който е пострадал. Шофьорът все още се издирва. Той е познат на полицията, криминално проявен. Колата му е намерена изоставена в района на село Елешница.