Нов удар и по петролната инфраструктура. Голям пожар избухна в рафинерията „Бапко" на остров Ситра в Бахрейн. Очевидци разпространиха кадри с гъсти облаци черен дим над индустриалната зона.

От компанията потвърдиха за нападението в складова база, като огънят вече е овладян. Вътрешното министерство заяви, че пожарът е резултат от иранска атака.

Дронове удариха голяма петролна рафинерия в Кувейт

Случаят е пореден епизод от ескалацията на войната, започнала след удари на Съединените щати и Израел срещу Иран на 28 февруари.

Редактор: Дарина Методиева