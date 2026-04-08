Каква очакват производителите да бъде цената на яйцата в дните непосредствено преди Великден и защо малките ферми, гледат все по-често към чуждия пазар?

Около 11 хиляди яйца дневно произвежда фермата на Николай Колев край Добрич. Той се занимава с птицевъдство вече 14 години, но признава, че секторът е в постоянна криза.

„Ако в другите сектори има криза в определен момент, при нас кризата е постоянна, просто причината за нея се променя. Дали ще е войната в Украйна и ще се вдигнат адски много суровините, дали ще е Ковид и ще спре потреблението по ресторанти“, казва производителят.

По думите му птицевъдите са изправени не само пред недостиг на работна ръка, но и пред все по-сериозен натиск от растящите разходи за енергия и горива.

„Сега започват да се повишават цените на енергоизточниците. Дори нямам представа какви ще бъдат ефектите през следващите три до шест месеца върху производството на царевица и пшеница, а това директно ще се отрази върху цените на фуражите“, предупреждава Колев.

Въпреки трудностите, производителите не очакват поскъпване на яйцата за Великден. Според Колев цените в магазините се определят основно от търговските вериги, а не от фермерите.

„На едро цената от производител в момента е около 18 евроцента за яйце. Българското производство е по-голямо от вътрешното потребление и без проблем може да задоволи нуждите на пазара“, обяснява той.

Въпреки това голяма част от българските производители не успяват да реализират продукцията си у нас. Причината, според Колев, е отказът на големите търговски вериги да купуват яйца от т.нар. „код 3“ - яйца от кокошки, отглеждани в системи за малки групи.

„Липсата на държавна политика доведе до това, че почти всички големи търговски вериги отказват да купуват яйца от около 70% от производителите“, казва той.

Заради трудностите при продажбите миналата година Колев организира протест, като продаваше продукцията си на себестойност на фермерския пазар в Добрич.

„Често се случва да работим на загуба. Сега положението е малко по-добро - остават някакви средства и успяваме да връщаме кредитите, натрупани в предишни периоди“, допълва птицевъдът.

В момента близо 90% от продукцията на фермата се изнася за чужбина. Заедно с още пет ферми Николай Колев е създал обединение, което всяка седмица изпраща по един или два камиона с яйца към държави в Западна Европа.

„Направихме обединение от шест ферми и така успяваме да изнасяме редовно. Не само в птицевъдството, а във всички земеделски сектори е важно производителите да се кооперират“, подчертава той.

Според него именно кооперирането е ключът към оцеляването на малките и средни производители - така разходите намаляват, а фермерите получават по-силна позиция в преговорите с големите търговски вериги.

Репортер: Надежда Карапанчева

Редактор: Цветина Петкова