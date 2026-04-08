Вижте космическите цветове, запечатани от мисията на НАСА

Небе, пълно със звезди. Така НАСА представи в Х новата снимка на нашата галактика Млечния път, направена от "Артемис II. Кадарът е уловен на 7 април, след като астронавтите прелетяха покрай Луната.

„Артемис II” вече изпрати поредица от снимки на Луната и на Земята, а също така счупи рекорда за най-далечно човешко пътуване в Космоса. Кадрите предизвикаха силно вълнение, тъй като някои от тях показаха естествения спътник на нашата планета от невиждан за нас ъгъл. Друга пък фотография е невероятна гледка към Земята.

Нашата галактиката Млечен път е голяма спирална система, състояща се от няколкостотин милиарда звезди, една от които е Слънцето. Тя носи това име заради неправилната светеща ивица от звезди и газови облаци, която се простира по небето, гледано от Земята. Въпреки че Земята се намира дълбоко в галактиката Млечен път, астрономите нямат толкова пълно разбиране за нейната природа, колкото за някои външни звездни системи. Дебел слой междузвезден прах скрива голяма част от Галактиката.

