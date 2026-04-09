На 3 април 1996 г. е заловен един от най-издирваните от Федералното бюро за разследване (ФБР) терористи. 53-годишният Теодор Качински е известен като Юнабомбър. Информация за разследването на ФБР се намира в бюлетина “Международна информация - събития и факти” на БТА.

Юнабомбър е подозиран в продължение на 17 години (1978–1995 г.) за поредица от 16 бомбени атентата, извършени с писма бомби, при които загиват трима души, а 23 са ранени, сочи енциклопедия “Британика”.

⇒ Кой е Тед Качински

Теодор Качински е роден на 22 май 1942 г. в Евъргрийн Парк, Илинойс, САЩ. Влиза в Харвардския университет на 16 години и завършва бакалавърската си степен през 1962 г., а след това постъпва в магистърска програма по математика в Мичиганския университет, където през 1967 г. получава докторска степен. По-късно същата година заема длъжността асистент-професор в Калифорнийския университет в Бъркли. Качински никога не е бил особено общителен човек, а в Бъркли развива презрение към технологиите и много от атрибутите на съвременния живот, отбелязва “Британика”. Той напуска Бъркли през 1969 г. и прекарва следващите няколко години, скитайки от град на град.

През 1971 г. той и брат му Дейвид закупуват парцел земя близо до Линкълн, Монтана, и именно там Тед прекарва по-голямата част от следващите 24 години. Там живее в барака с размери три на четири метра, която сам построява. Помещението няма отопление, електричество или течаща вода, а Качински прекарва по-голямата част от времето си в четене на книги от местната библиотека и в писането на ранните версии на ръкописа, който по-късно става известен като “Манифестът на Юнабомбър”. През 1978 г. Качински прави първата си бомба, адресирана до професор по инженерство в Северозападния университет в Еванстън, Илинойс, която обаче експлодира, ранявайки полицейски служител. През следващата 1979 г. избухва бомба на борда на полет на “Американ Еърлайнс”, а година по-късно - в дома на президента на “Юнайтед Еърлайнс”.

По това време във Федералното бюро за разследване е сформирана оперативна група UNABOM (съкращение от “University and Airline Bombing” - бомбени атентати срещу университети и авиокомпании). По това наименование по-късно медиите наричат заподозрения “Юнабомбър”.

Експлозивите са конструирани с такава прецизност, че след всеки взрив не остават никакви полезни физически доказателства. Единственият очевидец по случая описва мъж с качулка и слънчеви очила – образ, който е възпроизведен в широко разпространена полицейска скица през 1987 г. Разследващите получават неочаквана развръзка по случая, когато през април 1995 г. човек, твърдящ, че е Юнабомбър, се свърза с “Ню Йорк Таймс” чрез писмо. Той предлага да прекрати бомбената си кампания, ако голям вестник или списание публикува неговия антитехнологичен манифест. Докато мнозина в медиите се чудят дали е разумно да се приеме ултиматумът на престъпник, “Ню Йорк Таймс” съдейства на “Вашингтон Пост” за публикуването на манифеста, който излиза на 19 септември 1995 г.

След 20 години: Задържаха един от най-издирваните от ФБР терористи

Дейвид Качински разпознава елементи от писанията на брат си и се свързва с федералните следователи, за да сподели подозрението си, че брат му може да е Юнабомбър. Получената информация насочва следователите към хижата в Монтана, където на 3 април 1996 г. Теодор Качински е арестуван. При претърсването на хижата властите откриват огромно количество доказателства, свързващи Качински с атентатите на Юнабомбър - части от бомби, записи в дневници, описващи целите, и ръчно написани чернови на манифеста.

⇒ Ето какво пише тогава БТА за ареста на Качински:

- Вашингтон, 4 април 1996 г. Федералното бюро за разследване на САЩ е по дирите на мистериозния атентатор, известен под псевдонима Юнабомбър, издирван вече 17 години заради серия бомбени атентати, съобщи "Си Бн Ес". Агенти на ФБР наблюдавали от няколко седмици предполагаемия престъпник, който живеел в отдалечена къща в щата Монтана. Преди това те получили разрешение от съдебните власти да направят обиск в дома на родителите му в Чикаго. Там открили множество снимки и други улики, доказващи връзката на заподозрения с извършените от Юнабомбър престъпления. Според непотвърдени съобщения била претърсена и наблюдаваната къща в Монтана, която се оказала празна.

Според "Си Би Ес" обратът в дългогодишното безплодно издирване настъпил миналата година, когато във ФБР се обадил адвокатът на свидетел, подозиращ, че Юнабомбър е собственият му брат. Самоличността на свидетеля се пази в тайна.

Служители на закона потвърдиха, че ФБР извършва обиск в намиращата се край град Линкълн, Монтана, къща на лицето Теодор Качински. Той е отговорен за повече от 15 бомбени атентата главно срещу университети и учени. Оттам произлиза и псевдонимът му. Говорител на ФБР заяви, че по-късно днес ще има съобщение за печата по хода на разследването.

Арест на предполагаемия атентатор Юнабомбър

Агенти на ФБР са задържали за разпит Теодор Джон Качински. Тогава бившият преподавател по математика в университета "Бъркли" е 53-годишен. Преди това повече от 20 служители на бюрото и на други правоохранителни органи на САЩ участваха в обиск в дома на Качински недалеч от град Линкълн, Монтана.

Терористът се превърна в истински кошмар за САЩ, след като в продължение на 17 години успяваше да се изплъзне от правосъдието. Първият си удар той нанася през 1978 г., когато в ръцете на нищо неподозиращ служител на авиокомпания избухва изпратен но пощата пакет. Следват още 16 подобни атентата - главно срещу университети и авиокомпании. Папката с досието му във ФБР е озаглавена "Юн-А-бомб"/Университети - авиокомпании - бомби/, откъдето произлиза и псевдонимът на престъпника. За залавянето му е организирана група от 130 агенти на ФБР и други служби.

Под прицела на терориста попадат учени от областта на точните науки и служители от известни авиокомпании, представители на рекламния бизнес. През септември миналата година той изпрати в редакциите на вестниците "Ню Йорк таймс" и "Вашингтон пост" манифест, озаглавен "Индустриалната наука и нейното бъдеще". В него Юнабомбър се обяви против съвременните технологии и науката, които изкривявали човешката природа.

По следите му ФБР тръгва по сигнал на негов роднина - според съобщение на телевизионната компания "Си Би Ес" собственият му брат го е издал, според други съобщения това са сторили родителите му, които живеят в Чикаго.

През следващите дни стават известни още факти около претърсванията, извършени в хижата на Качински.

- Вашингтон, 5 април 1996 г. При обиска в дома на бившия преподавател по математика в университета в Бъркли Джон Качински агентите на ФБР открили почти готова тръба бомба, а други три от същия тип - в напреднала фаза на подготовка. Намерени били също така химикали и други материали за направа на експлозиви, батерии и кабели за детониране на бомби, както и тетрадки с множество диаграми за направа на бомби.

Обискът на къщата близо до град Лннкъл, щата Монтана, продължава. Агентите действат бавно и предпазливо, опасявайки се да не попаднат на капан, заложен от математика.

Срещу него вече бе предявено обвинение а притежаване на четири полуготови бомби и на работилница за производство нв бомби. Все повече се налага убеждението, че той е човекът, който в продължение на 17 години тероризираше страната със серия от бомбени атентати, по време на които бяха убити трима души и 23-ма бяха осакатени. Качински е задържан без право на освобождаване под гаранция, тъй като бе преценено, че представлява обществена опасност.

- Вашингтон, 7 април 1996 г. Агенти на ФБР са открили и обезвредили напълно завършена бомба в планинската хижа на арестувания в сряда Теодор Качински, смятан, че е прословутият терорист Юнабомбър. Бомбата била открита в петък, като по-рано властите съобщиха, че в хижата са намерени частично завършена бомба, химикали и компоненти, говорещи за същинска работилница за експлозиви. Не е известно колко още ще продължи претърсването на убежището на бившия университетски преподавател по математика, което се извършва твърде бавно поради опасения от заложени "капани”.

Експертите продължават да изследват с рентген около 40 кутии, намерени в хижата недалеч от Линкълн, Монтана, където Качински живее повече от 10 години, допълва АП.

Почти няма съмнения, че е заловен човекът, отговорен за поставянето или изпращането на бомбите, които през последните 18 години отнеха живота на трима души и причиниха наранявания на други 23-ма, заявил пред агенцията официален представител, пожелал анонимност.

⇒ Присъдата

Година и седем месеца след ареста му - на 12 ноември 1997 г., започва съдебен процес срещу Теодор Качински, който е обвинен в тероризъм. На 4 май 1998 г. в Сакраменто, щата Калифорния, след като признава вината си, Юнабомбър е осъден на доживотен затвор без право на замяна. Качински умира на 10 юни 2023 г. в Бътнър, Северна Каролина.

Редактор: Цветина Петрова