ВКС ще се произнесе дали и.ф. главният прокурор има право да иска възобновяване на производства. Сега ще има тълкувателно решение с обвързващ ефект за съдилищата. Ако съдът каже, че Сарафов няма право, ще бъде частична делегитимация. ВСС следва да се съобрази с такова произнасяне. Казусът може би ще се реши кардинално след изборите - чрез промяна в Закона за съдебната власт. Това каза за „Здравей, България“ преподавателят по конституционно право доц. Христо Орманджиев.

По думите му ВСС е независим орган, както и съдебната власт. „Нормалната житейска логика е съветът да се съобрази със становищата на произнеслите се по казуса на Сарафов. Ненормалното фиксиране на обратното действие на закона даде възможност за различни тълкувания на закона. Прокурорската колегия на ВСС трябва да се съобрази с решението на ВКС, каквото и да бъде то“, допълни конституционалистът.

Припомняме, че Конституционният съд се произнесе относно мандата на главния прокурор . Позицията му гласи, че ''законът не допуска неограничено във времето изпълнение на функциите на тримата големи в съдебната система. Изпълняващите функциите на председатели на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на главен прокурор нямат мандат, но парламентът е въвел срок, с който цели да не се допуска едно и също лице да го извършва неограничено във времето'', заявява КС в единодушно решение, след което наказателната колегия на ВКС образува тълкувателно дело по въпроса. Целта му е да реши със задължителна за всички съдилища сила въпроса може ли фактическият и.ф. главен прокурор Сарафов да подава искания за възобновяване на наказателни дела след 21 юли 2025 г.

„Предметът, по който КС се произнесе, е малко по-различен, но той прави намигвания. Тоест - трябва да има ограничения при заемането на един пост. Съдът коментира, че чрез нормативния контрол не може да се запълни нормативна празнота. Още при приемането на правилото, НС не е предвидило точно как ще се действа. Като мантра се явява фактът, че няма разпоредба, сочеща обратно действие, и така би могло и.ф. да изпълнява длъжността главен прокурор много дълго време. Шестмесечният срок обаче ограничава привидно неограничения срок. В КС няма изрична уредба за временно изпълняващ функциите. Петима конституционни съдии са изразили становища, че споменатият срок важи и за Борислав Сарафов“, коментира Орманджиев.

А п равосъдният министър , който уточни, че е поискал от председателите на ВКС и апелативните съдилища ''информация за конкретните случаи, по които този последен шанс е пропуснат заради упорството на Борислав Сарафов и прокурорската колегия на ВСС да стои като вечно "заварения случай" на главен прокурор''.

Вчера прокурорската колегия на ВСС е отказала да освободи Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор , заяви зам.-министърът на правосъдието Таня Радуловска след края на заседанието на кадровиците.

