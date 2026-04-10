На Разпети петък - най-тъжния ден за християните, историята на 77-годишния Георги Цветков от странджанското село Долно Ябълково напомня за силата на вярата и надеждата. След тежък инсулт, който го оставя с почти неподвижна лява ръка, животът му се променя, но не изчезва стремежът да продължи напред. Георги открива нов път - започва да рисува икони. Макар да е левичар, той се научава да работи с дясната си ръка и сам усвоява тънкостите на иконописта, изучавайки православните канони и творбите на старите майстори в музеи и манастири. До днес е създал над 100 икони, като изработката на всяка отнема около месец.

Съдбата обаче го подлага на ново изпитание. Вследствие на тежък диабет, губи единия си крак. Въпреки това отново не се отказва. „Всеки трябва да вярва. Господ ти помага, той ти води ръката“, казва той.

Сред любимите му образи са тези на Свети Георги, Богородица и Възкресение Христово. Вдъхновение черпи както от българската, така и от византийската и гръцката традиция. Макар да се придвижва с инвалидна количка, той успява да сбъдне и своя дългогодишна мечта - да посети Лувъра и да види на живо световноизвестни произведения на изкуството.

Въпреки влошеното си зрение, Георги не губи надежда и продължава да мечтае. Следващата му цел е да посети църква в Малта, а посланието му остава просто - вярата може да даде сили дори и в най-трудните моменти.

Кореспондент: Елена Танева

Редактор: Ралица Атанасова