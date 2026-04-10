Местни жители на Долни Богров сигнализират за огромно нерегламентирано сметище в района и езерата около населеното място. Според тях проблемът е от години и вече представлява сериозен екологичен проблем, засягащ както природата, така и качеството на живот в района.

По думите на жителите ежедневно в зоната пристигат камиони, които изхвърлят строителни отпадъци, стари мебели, гуми и земни маси. В резултат на това теренът се е превърнал в „безплатно депо“, а отпадъците се простират по дълги участъци от пътя и дори достигат до водоемите.

Нелегалният бизнес с отпадъци залива Великобритания с незаконни сметища

Местните посочват, че част от езерата вече са засипани, което създава риск от трайни щети върху екосистемата. Районът, който преди години е бил привлекателно място за отдих с плажни зони, днес е трудно разпознаваем заради натрупаните отпадъци.

„Преди 3-4 години беше почистено, но вижте какво е сега - отново е затрупано. Преди имаше магазини и места за отдих, а сега камиони идват и изхвърлят боклуци. Картината е ужасна, вървим към екологична катастрофа. Стотици жалби са пускани. Крайно време е да ги накараме да се самосезират. “, разказват жители на Долни Богров.

Работа „на карета” и на ротационен принцип: Столичната община съобщи, че ускорява темповете на почистване

Кметът на селото коментира, че другата седмица инспекторатът ще дойде и ще почисти, ще бъдат поставени камери и назначена физическа охрана.

След сигналите Министерството на околната среда и водите е извършило спешна проверка. Хората в района настояват за трайни мерки и контрол, за да се прекрати нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и да се възстанови природата в засегнатия район.

