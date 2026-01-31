Подобно на ситуацията в София, части от Обединеното кралство са затрупани с боклуци заради стотици незаконни сметища, създавани от организирани престъпни групи. Нелегалният бизнес с отпадъци вече е по-печеливш дори от трафика на наркотици, показват данни на британските власти и европейски институции.

Колкото повече регулации въвеждат държавите за безопасно събиране и преработка на нарастващите количества отпадъци, толкова по-активно организираната престъпност изгражда схеми за заобикалянето им. Проблемът не е изолиран само до Великобритания. Анализ на Европейската служба за борба с измамите сочи, че между 15% и 30% от всички превози на отпадъци в Европа са незаконни, а стойността на този бизнес може да достигне до 9,5 млрд. евро годишно.

В Обединеното кралство планини от отпадъци се появяват дори в живописни райони. Английски медии разкриха, че незаконно сметище има и в имот, собственост на крал Чарлз III. В района на река Чъруел в Оксфордшър поле е покрито с купчина боклук с дължина около 150 метра и височина до 12 метра.

Според политици от региона това е само един от многото случаи, при които престъпни банди незаконно изхвърлят отпадъци в провинцията и избягват отговорност. Печалбите им достигат до 2500 паунда на камион, тъй като не плащат за депониране или преработка, а просто изсипват боклука върху чужди терени. Когато собствеността е раздробена между много притежатели, отговорността за почистването допълнително се размива.

Само през миналата година Агенцията по околна среда е открила около 700 незаконни сметища. Очакванията са броят им да расте, тъй като полицията отчита, че престъпленията с отпадъци вече носят по-големи печалби от наркотрафика. В някои случаи цената за почистване на едно сметище надхвърля целия годишен бюджет на местните общини, а натрупаните пластмасови отпадъци създават и риск от пожари.

Британският премиер Киър Стармър определи ситуацията като „шокираща екологична криза“ и съобщи, че са започнати криминални разследвания. По думите му бюджетът на Агенцията по околна среда за борба с престъпленията, свързани с отпадъци, е увеличен с 50%, а общините вече имат право да конфискуват превозните средства, използвани за незаконен превоз. Санкциите за нарушителите включват и до пет години затвор.

