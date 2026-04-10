„Бях на косъм от смъртта”: Кой и защо прави венозни вливки в козметични салони
Нерегламентирано сметище край Долни Богров заплашва околната среда
Промени в движението в цялата страна от днес
Разпети петък е - Денят на Христовите страдания
Спортни новини (09.04.2026 - късна)
Румен Драганов: Наблюдава се голям ръст в пътуванията за Великденските празници
По думите му още в Стария завет ясно е възвестено, че Месията е едновременно Бог и човек
На Разпети петък българският патриарх Даниил отправи силно духовно послание от столичния храм „Света Неделя“. В словото си той обърна внимание на смисъла на страданието и човешката склонност да съди, вместо да търси вяра и покаяние.
"В този ден човечеството символично произнася съд над Бога, осъждайки на смърт праведния съдия", каза патриархът. Той припомни евангелските събития, при които Синедрионът и римската власт издават присъда срещу Христос, обвинявайки го в богохулство заради това, че се е нарекъл равен на Бога.
По думите му още в Стария завет ясно е възвестено, че Месията е едновременно Бог и човек - потомък на цар Давид, но и „Бог крепък“ с вечен произход. Именно това божествено и човешко естество на Христос стои в основата на спасението, което Той носи на света. „Да не бъдем като Юда - заради земни помисли да предадем Христос“, призова патриарх Даниил. Той насърчи вярващите да оставят суетните грижи и да се вгледат в онова, което води към духовно спасение и истинска вяра.
С четка и вяра срещу болестта: Историята на Георги Цветков, който рисува икони
“Разпети петък е време за смирение, размисъл и връщане към същността на християнската вяра - жертвата и любовта, чрез които идва надеждата за спасение”, каза още българския патриарх.
