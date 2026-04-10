Отец Лазар от храма „Св. Георги“ в Горубляне гостува в „Денят на живо“ в навечерието на Великден, където говори за смисъла на празника и за отношението на съвременния човек към вярата и църквата.

Той подчерта, че Великден не трябва да се възприема основно като време за трапеза и физическа храна, а като духовно преживяване. По думите му истинският смисъл на празника е в това човек да се приближи до Бога, да осъзнае жертвата на Христос и да я приеме като път към доброта, любов и смирение.

Той подчерта, че Великден и Разпети петък учат човека на смирение, състрадание и духовно възраждане, като напомнят, че смисълът на празника е не във външното, а във вътрешното - в промяната на човешкото сърце.

Разпети петък е - Денят на Христовите страдания

Свещеникът отбеляза, че според него всеки човек се ражда добър, но с времето може да се променя под влияние на изкушения, материални стремежи и гордост. Той посочи, че именно затова смирението и състраданието остават основни добродетели, които насочват човека към правилния избор.

По повод актуалните военни конфликти в Украйна и Близкия изток отец Лазар заяви, че „самите войни ние ги правим, човеците“, като подчерта, че църквата никога не благославя войната, а винаги призовава към мир и помирение между народите.

Той коментира и ролята на църквата в съвременното общество, като отбеляза, че отношението към вярата се променя - има колебания, но и положителни примери, особено сред младите хора, които все по-често търсят духовен път и отговори.

Отец Лазар засегна и темата за дигиталния свят и социалните мрежи, като посочи, че те не са зло сами по себе си, но без контрол и разговор в семейството могат да повлияят негативно на децата. Според него основната отговорност за възпитанието остава в родителите и семейната среда.

