Хемингуей е накарал много хора да се влюбят в Куба, без дори да са я видели. В рубриката „Непознатите земи” експедицията на NOVA и Explorers Club Bulgaria открива кътче от нашата страна в Хавана – паметника на Христо Ботев и едно място с името „България”. Скрит в тесните улички в историческата част на Куба се намира ресторант, който слива българския вкус с кубинското настроение. Посреща ни Илиян Маринов от Бургас, който повече от 13 години е избрал Хавана за свой дом.

„Попаднах в Куба покрай моята любов към топлото време и морето, пурите, и това беше първото ми запознанство. Доста обичам да чета книгите на Хемингуей. През 2013 година се ожених за кубинка и това промени всичко. В момента имам 3 деца и мисля, че най-доброто място за тях е Куба. Децата играят на воля, дишат чист въздух, ядат здрава храна и живеят свободно, няма толкова интернет”, разказва Илиян.

В своя ресторант той задължително предлага българска кухня: баница, шопска салата, кюфтенца и гювече. Липсата на продукти не му пречи. „Ние имаме наша система, за да имаме мляко – имаме 7 крави. Така решаваме проблема с българския продукт, защото и за таратора, и за баницата използваме кисело мляко. Произвеждаме си сами”, обяснява той.

Освен на кухнята, Илиян държи и на българската памет. Сега той поставя на стената на заведението барелеф на Васил Левски, изработен от мрамор от потомствените каменоделци Васил и Борис Цекови от Враца. Те изработват монумента безвъзмездно. „С една идея гордост, понеже ще се прослави български герой и там. Това е нещо, което остава и за поколенията и възпитава”, споделя Борис Цеков. Илиян допълва: „Българинът си остава българин навсякъде, трябва да оставим нещо след нас”.

В ресторанта свирят кубински музиканти, сред които е Сатиел Санчес. Той съчетава няколко професии – вокалист, модел и артист. „Да си артист в Куба в момента не е доходоносно. Музиката, която ме кара да се чувствам най-добре, е романтичната – баладите и болеро, а салсата вдига хората на крака”, казва Сатиел.

Експедицията напуска Хавана, за да посети Синфуегос, наричан „перлата на Юга”. Проф. Климент Найденов обяснява: „Градът е уникален, защото е първият и единствен в тази част на Карибите, който има завършен градски дизайн. Създаден е от французи, дошли от Луизиана в САЩ. Тук се намира и единствената в Куба триумфална арка, посветена на независимостта”.

Пътуването продължава към Тринидад – колониален град, основан през 1514 година, който изглежда като картина със своите цветни фасади и каменни улици. Легендата разказва, че нощем духове на стари обитатели се появяват по калдъръма, но екипът се сблъсква единствено с тъмнината заради липсата на ток.

В Тринидад се запознаваме с Израел – духовен водач, който практикува Сантерия. Това е афро-кубинска религия, съчетаваща елементи от Йоруба и католицизма. „Когато бях на 13 години, започнах да сънувам неща с африкански произход. Баща ми ме заведе на психиатър, защото казвах, че говоря с духове. Той отговаряше: „Това, което е мъртво, не говори”. Но една вечер духът се прояви чрез мен и проговори с моя глас”, разказва Израел. Сантерията работи с култ към природата, където елементите вода, огън, земя и въздух се смятат за жизнена сила.

След Тринидад пътят продължава към плажовете на Куба. Поради липсата на бензин се налага смяна на автомобила с дизелов. След няколко часа път природата се разкрива с едни от най-красивите плажове.

Повече гледайте във видеото.