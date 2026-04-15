Бележник и тетрадка с изписани имена и отбелязани суми срещу тях, както и 815 евро, са били открити при полицейска акция в Никополско, съобщи кореспондентът на БТА Плевен Елина Кюркчиева.

Специализираната операция е проведена на територията на община Никопол и е срещу нарушения на изборното законодателство. В рамките на действията са извършени претърсвания в търговски обект и частен имот в село Драгаш войвода.

При проверките са намерени бележник и тетрадка, съдържащи списъци с имена на хора и записани срещу тях суми. Освен това са иззети и два хартиени плика с общо 815 евро в различни купюри.

За случая е уведомен дежурен прокурор от Районната прокуратура в Плевен, като е образувано досъдебно производство. Откритите списъци и парични средства са приобщени като веществени доказателства, а разследването продължава под ръководството на разследващ полицай от Районното управление в Никопол.

Специализирана полицейска операция се провежда в област Благоевград

На територията на област Благоевград е в ход специализирана полицейска операция, съобщиха от ОДМВР. Операцията е по линия на противодействие на конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред, както и противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите, предава кореспондентът на БТА в Благоевград Десислава Велкова.

В края на март на територията на областта при специализирана полицейска операция бяха задържани 38 души, съобщи на брифинг след операцията и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев. Полицейската операция беше насочена не само срещу престъпления против политическите права на гражданите, а целия спектър на Наказателния кодекс, посочи тогава Кандев.

Редактор: Ина Григорова