Очаква се министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков да даде пресконференция на тема „Кой, кога и как в пътния сектор“.

Най-горещите теми са качеството на мантинелите в страната и сигналите за евентуални нарушения при строителството и ремонта на пътищата у нас.

Иван Шишков: Ще имаме експертно решение дали мантинелите да бъдат сменени с бетонни разделители

Редактор: Дарина Методиева