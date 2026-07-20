Най-горещите теми са качеството на мантинелите в страната

Очаква се министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков да даде пресконференция на тема „Кой, кога и как в пътния сектор“. 

Най-горещите теми са качеството на мантинелите в страната и сигналите за евентуални нарушения при строителството и ремонта на пътищата у нас. 

Иван Шишков: Ще имаме експертно решение дали мантинелите да бъдат сменени с бетонни разделители

Редактор: Дарина Методиева

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