Снимки: БТА
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Български депутати отиват за утрешното заседание в Кочани срещу Ива Михаилова
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Близо година след катастрофата тя не може да напуска Кочани
Депутати от „Прогресивна България”, ГЕРБ, „Демократична България” и „Възраждане” отиват днес в Северна Македония. Повод е заседанието по делото срещу 23-годишната македонска българка Ива Михаилова. Тя е подсъдима за катастрофа в Кочани.
Днес предстоят да бъдат изпитани вещи лица, експерти, които да обяснят механизма на катастрофата.
Съдът в Северна Македония потвърди отказа за лечение на Ива Михаилова
Близо година след инцидента, Ива остава с наложена забрана да напуска града, заради което не може да осъществи необходимото ѝ лечение в България.
В същото време в София ще се проведе протест пред посолството на Република Северна Македония срещу действията на съседите ни и в подкрепа на Ива Михаилова. Протестът се организира от Фондация "Македония".
„Ива има нужда да се лекува, но не може да търси помощ тук. Искаме да бъде в болница в България, но документите ѝ са взети, затова не може да излезе от РСМ”, каза дядото на младата жена.
„Вече делото трябваше да бъде завършено, защото Ива се нуждае от лекарска помощ, тя може да остане инвалид и виновници за това ще бъдат хората от съда. Съдебната система тук е привидно независима”, смята кръстникът на Ива.
Един от свидетелите по делото отказва да се яви пред Темида. Близки на момичето смятат, че това е от страх. Те казват, че Ива не може да напусне освен РСМ, но и самия град Кочани.
Припомняме, че преди време премиерът Румен Радев обяви, че е МВнР е готово с протестна нота по случая, а от външното ни министерство дадох заявка, че се предприемат всички необходими мерки да се осигури правото за лечение на Ива. Президентът Илияна Йотова реагира неведнъж и обяви, че ще сезира генералния секретар на Съвета на Европа в Страсбург. Тя посочи, че е писала писмо и до македонския си колега, но не е получила отговор.
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