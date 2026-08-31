Снимка: Илияна Шишкова, NOVA
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Полицията проверява версията за битови мотиви
Задържаха украински гражданин на около 25 години за убийството на млада жена в апартамент в столичния квартал „Бъкстон“. Това потвърдиха за NOVA от Столичната дирекция на вътрешните работи.
Рано сутринта мъжът започнал да крещи пред жилищен блок, като по думите на съседи е бил в неадекватно състояние. Те подали сигнал в полицията. На място пристигат служители на МВР, които се качили заедно с мъжа в жилището, за да го усмирят. Там е открито тялото на починала жена отново с чуждестранен произход.
Към момента се изясняват обстоятелствата около смъртта ѝ като основната версия са битови мотиви.
По думи на съседите на младата двойка те били "спокойни и кротки" съжители, но често ги виждали в нетрезво състояние, употребили алкохол. Има вероятност мъжът да е злоупотребявал и с наркотични вещества.
Съседка на чуждестранната двойка разказва, че двамата са били във връзка и са правели впечатление с външния си вид. „Двамата са в татуировки по лицето, с розови коси. Много по-либерална външност имат. По моята теория явно е бил под наркотично влияние и тя не искала да го пусне, защото той доста време се е разхождал. Извършеното е несъзнателно, със сигурност", коментира тя.
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