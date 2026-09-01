Снимка: БГНЕС
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Причината - необходимост от спешно свиване на публичните разходи
Влизат в сила рестриктивни мерки за съкращаване на разходите за персонал с 10%, касаещи всички бюджетни организации.
Правителството обяснява решението си с необходимостта от спешно свиване на публичните разходи за овладяване на бюджетния дефицит и поддържане на фискална стабилност.
Започва подготовката за Бюджет 2027
Реформата засяга министерства, ведомства, държавни агенции и общински администрации, като те трябва да преструктурират разходите си спрямо новите лимити.
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