Във вторник над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще достигнат между 31 и 36 градуса, а в София термометрите ще показват около 32 градуса. Въпреки горещото време, в Северозападна България се очаква развитие на купесто-дъждовна облачност, придружена от краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки.

Вятърът ще бъде до умерен – от северозапад за по-голямата част от страната и от североизток в източните райони. Атмосферното налягане ще остане близо до средните стойности за месец септември.

Септември идва с жега и бури

По Черноморието ще бъде слънчево с умерен североизточен вятър. Максималните температури на въздуха ще бъдат в интервала 27 – 28 градуса, а температурата на морската вода ще се задържи между 24 и 26 градуса. Вълнението на морето ще достига до 3 бала.

В планините денят ще започне с предимно слънчево време. Около и след обяд над масивите в западната половина на страната ще се развие купесто-дъждовна облачност, която ще донесе локални краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще е до умерен със север-северозападна посока. Максималните температури ще достигнат около 25 градуса на височина 1200 метра и около 17 градуса на 2000 метра.

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Редактор: Мария Барабашка