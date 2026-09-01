Трима души загинаха при тежък пътен инцидент в ранните часове на булевард „Александрас“ в центъра на Атина, съобщава в. „Катимерини“. По първоначални данни два мотоциклета са се сблъскали на кръстовището с улица „Армени Враила“.

При катастрофата са загинали всички трима души, пътували на двата мотора. Единият от тях е бил мъжът, управлявал единия мотоциклет, а на другия са се возели две жени.

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Тримата пострадали били транспортирани в болница „Червен кръст“. Там лекарите са констатирали смъртта им. Причините за сблъсъка все още не са установени. Полицията в Атина разследва обстоятелствата около катастрофата.

Редактор: Ралица Атанасова