Украинският президент заяви пред авиокомпаниите, че руското въздушно пространство ще бъде „ефективно затворено“, тъй като страната му ескалира ударите си с дронове.

„Искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руско въздушно пространство, всеки застраховател, всеки, който все още използва ключови руски летища: руското небе става напълно опасно“, каза Володимир Зеленски.

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Руският президент Владимир Путин отговори, като заяви, че коментарите на Зеленски са равносилни на „обявяване на държавен тероризъм“. "Русия ще продължи атаките си срещу Украйна, които се засилиха през последните седмици", каза той. Повечето западни търговски авиокомпании не летят над Русия като следствие от продължаващата война в Украйна, но превозвачи в страни като Турция и Китай го правят.

Обяснявайки повишения риск във въздушното пространство Зеленски заяви, че „Украйна не заплашва гражданската авиация като такава - нито един граждански самолет“ и не иска загуба на невинни животи. „Просто ще има дронове в руското небе в мащаб, който трябва да се има предвид“, каза той.

Зеленски отправи предупреждението към авиокомпаниите, които продължават да извършват полети до руски летища, особено в големи градове като Санкт Петербург и Москва. Украйна е атакувала енергийни съоръжения в руска територия и е имало многократни атаки срещу депа, принадлежащи на двата най-големи онлайн търговци на дребно в Русия.

Атаките с дронове от месеци водят до смущения в някои от най-големите летища в Русия, особено в Москва, където понякога и четирите основни летища са принудени да спрат пристигащите и заминаващите полети. В сряда бяха съобщени няколко отменени полета.

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Съгласно плана за противовъздушна отбрана на Русия, полетите се преустановяват, ако в съответния район бъде засечен дрон. Консултантската фирма за авиационни рискове Osprey Flight Solutions заяви в предупреждение до клиентите си, че макар по-голямата част от ударите с дронове и ракети на Украйна вероятно да се случат в рамките на 300 км от границата, ежедневните атаки по-дълбоко в Русия почти сигурно ще продължат тази година.

„Съществува и реална възможност честотата на украинските удари да продължи да се увеличава в краткосрочен план дълбоко на руската територия. Оценява се, че е вероятно да има грешки в изчисленията и/или погрешното идентифициране в райони, свързани с конфликта в Украйна“, се добавя в предупреждението.

В разговор с репортери на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Киргизстан, Путин заяви: „Те ни молят да възобновим преговорите, но с терористи не се преговаря“. Коментарите му идват на фона на продължаващите руски атаки срещу Украйна, при които във вторник загинаха 12 души, а в сряда бяха извършени още атаки срещу Одеса, Суми и Киев.

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Руската армия заяви, че се готви да извърши „масирани“ удари по украинските електроцентрали. Преди няколко седмици Зеленски заяви, че Русия атакува Украйна всеки ден и че украинските военни са „започнали процеса на връщане на войната в Русия“. През уикенда той каза същото, че Русия трябва да почувства, че войната „се връща там, откъдето е дошла“.

Путин призна, че украинските удари са повредили инфраструктурата в Русия, но настоя, че „само 10%“ от петролните рафинерии са останали за ремонт. Китайски, турски и авиокомпании от държавите от Персийския залив са сред тези, които използват руско въздушно пространство, спестявайки време и гориво по маршрути между Азия и Европа. Други самолетоносачи до голяма степен избягват източноевропейския регион от началото на пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г.

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Украйна е затворила въздушното си пространство за граждански самолети през целия този период. Рисковете за гражданската авиация по време на война са ясни. Няколко месеца след избухването на война в Източна Украйна през 2014 г. между подкрепяните от Русия сепаратисти и украинските военни, руска ракета свали пътнически самолет, убивайки всички 298 души на борда.

Миналата година агенцията на ООН за гражданска авиация постанови, че Русия е отговорна за свалянето на полет MH17 на Malaysia Airlines над Източна Украйна през юли 2014 г.

Кремъл винаги е отричал всякаква отговорност за въздушната катастрофа. През 2024 г. Путин се извини на президента на съседен Азербайджан за свалянето на търговски самолет в руското въздушно пространство, при което загинаха 38 души. Той каза, че „трагичният инцидент“ се е случил, когато руските системи за противовъздушна отбрана са отблъсквали украински дронове.

Редактор: Никола Тунев