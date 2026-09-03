Поредният случай на отровени защитени птици предизвика протест снощи в София и Пловдив. В Национален парк „Централен Балкан“ загинаха осем лешояда – пет черни, два белоглави и единственият брадат лешояд, живял в дивата природа на България.

От Българското дружество за защита на птиците настояват за ефективно прилагане на законите и по-строги наказания за престъпленията срещу защитени видове. Сред основните им искания е и криминализирането на използването на отровни примамки в природата.

„Искаме повишаване на категорията престъпления, свързани с убиването на видове, защитени от Закона за биологичното разнообразие, тъй като предвидените в момента наказания не позволяват на полицията да приложи всички инструменти за разследване. Ако се повиши тази категория, униформените ще могат да използват методи за разузнаване и установяване на извършителите много по-лесно”, посочи Стоян Николов от Българското дружество за защита на птиците.

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Има над 100 убити лешояда за по-малко от 10 години. По думите на Николов тези птици не са основен прицел на поставянето на отрови, а причината е саморазправа поради конфликта човек-хищник. Лешоядите са санитарите в природата и извършват ролята си да почистват умрели животни. Те изконсумират на 100% трупа, лимитират и стопират разпространението на зарази.

„90% от случаите на умрели лешояди се дължат именно на отрови и тази статистика става все по-тревожна, а няма и нито един осъден към момента”, добави Николов.

„Радваме се на хората, които дойдоха да ни подкрепят на протеста. Все повече осъзнаваме колко е крехка връзката в природата и как ние трябва да проявяваме все повече нетърпимост към подобни случая. Надяваме се вече да има реална промяна и действия на институциите”, каза Йорданка Луканова от Българското дружество за защита на птиците.

Стажант-репортер: Пламена Димитрова

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Редактор: Дарина Методиева