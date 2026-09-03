Снимка: Стопкадър
-
Спортни новини (03.09.2026 - лятна късна)
-
Когато търсиш помощ, доверието е всичко: Може ли психотерапевтът да бъде и агент на ДАНС
-
Капитанът на потъналия край Кипър ферибот призна, че си купил лиценза за управление
-
800 двойки се впуснаха в световното първенство по сценично танго в Буенос Айрес
-
Как се инвестират средствата от подфондовете на втората пенсия
-
Илияна Йотова: Изкуственият интелект ще засегне голяма част от класическите професии
Нашите сънародници бяха блокирани дни наред в Катманду
Българската група, която се размина на косъм от смъртоносното бедствие в Непал и Тибет, се завърна у нас късно тази вечер. 15 наши сънародници прелетяха от Катманду през Истанбул до София, след като бяха блокирани дни наред в засегнатия район.
Наводнението разруши пътища и отне стотици животи. Само три дни преди мащабното бедствие българската група е преминала през местата, които водната стихия отнесе.
Броят на жертвите в Непал надхвърли хиляда души
„Успяхме да се измъкнем с няколко дни от огромната трагедия. Като си водач на групата, нямаш право на емоции. Хората естествено започнаха да се плашат. Запазих самообладание и това помогна и на групата. Остава едно съчувствие, едно смирение, една огромна болка за човешките животи”, сподели водачът на експедицията Даниел Димов.Редактор: Мария Барабашка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни