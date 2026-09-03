Българската група, която се размина на косъм от смъртоносното бедствие в Непал и Тибет, се завърна у нас късно тази вечер. 15 наши сънародници прелетяха от Катманду през Истанбул до София, след като бяха блокирани дни наред в засегнатия район.

Наводнението разруши пътища и отне стотици животи. Само три дни преди мащабното бедствие българската група е преминала през местата, които водната стихия отнесе.

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„Успяхме да се измъкнем с няколко дни от огромната трагедия. Като си водач на групата, нямаш право на емоции. Хората естествено започнаха да се плашат. Запазих самообладание и това помогна и на групата. Остава едно съчувствие, едно смирение, една огромна болка за човешките животи”, сподели водачът на експедицията Даниел Димов.

Редактор: Мария Барабашка