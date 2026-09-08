Стотици полети на летища във Великобритания бяха отменени, а хиляди пътници бяха засегнати от сериозен технически проблем в системата за управление на въздушното движение, съобщава "Би Би Си".

В изявление на Националната служба за въздушно движение се казва: „Разследваме технически проблем, който причинява известни смущения в излитането на полети".

Компанията Nats, която отговаря за контрола на въздушния трафик във Великобритания, съобщи, че проблемът е възникнал във „системата за обработка на полетите“. По-късно от компанията заявиха, че е въведено техническо решение и системите постепенно започват да се възстановяват.

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По-късно беше съобщено, че възникналият проблем е в системата за обработка на полети, като инженери работят спешно, за да възобновят нормалните операции възможно най-бързо.

„Пътниците трябва да проверят статуса на полета си със съответната авиокомпания. Ще предоставим допълнителни актуализации веднага щом потвърдим информацията на www.nats.aero и на X at @NATS", пишат още от Националната служба за въздушно движение (NATS).

⚠️ Arrivals and departures are being heavily regulated at airports in the London EGTT FIR due to ATC equipment issues. Eurocontrol lists 2000 UTC as expected return to normal traffic. pic.twitter.com/LOkXMgo1NE — Flightradar24 (@flightradar24) September 8, 2026

Сред засегнатите са едни от най-големите британски летища - „Хийтроу“, „Гетуик“, „Ийст Мидландс“ и „Манчестър“. Проблеми и закъснения бяха регистрирани и на летища в Шотландия, Северна Ирландия и Ирландия.

По данни на сайта за проследяване на полети Flightradar24 около 200 полета са били отменени само в следобедните часове, като броят им се очакваше да нарасне.

Ryanair съобщи, че над 65 000 нейни пътници са били забавени с до осем часа. Авиокомпанията съобщи и за повече от 50 отменени полета и разкритикува Nats за поредния срив на системата. British Airways също предупреди за „значителен последващ ефект“ върху пътниците и служителите си.

На някои летища ситуацията доведе до сериозно натрупване на самолети. На „Хийтроу“ например временно не е имало достатъчно място за приемане на нови пристигащи самолети, тъй като много от планираните излитащи полети не са били изпълнени.

Снимка: FlightRadar24

По информация на "Би Би Си" летището е достигнало точката, в която този следобед вече не е можело да приема повече пристигащи полети, тъй като самолетите не са излитали. На практика летището е останало без свободно пространство.

Това е довело до задържане на самолети и на други европейски летища, което допълнително усложнява възстановяването на нормалния график.

От Nats заявиха, че инженерите са установили причината за проблема и са предприели действия за отстраняването му.

„Въведохме решение и системата за полети започва да се възстановява“, съобщиха от компанията, като уточниха, че работят с авиокомпаниите и летищата за постепенно нормализиране на операциите.

Британският министър на транспорта Хайди Александър заяви, че е запозната с техническия проблем и че специалистите работят по отстраняването му.

„Знам, че това ще бъде разочароващо за пътниците, и съжалявам“, заяви тя, като призова пътуващите да проверяват актуалната информация за полетите си директно с авиокомпаниите.

Въпреки отстраняването на техническия проблем властите предупредиха, че последствията могат да продължат с часове заради натрупалите се закъснения и промените в разположението на самолетите.

Случаят предизвика и политически реакции. Представителят на опозицията по въпросите на транспорта Грег Смит обвини правителството и Nats, че не са успели да предотвратят поредния сериозен срив, след като подобен проблем миналата година доведе до мащабни нарушения във въздушния транспорт.

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- Кога полетът ви попада под действието на британското законодателство?

Полетът ви е обхванат от британското законодателство, ако излита от или пристига на летище във Великобритания с британска или европейска авиокомпания, или пристига на летище в ЕС с британска авиокомпания.

- Какви са правата ви, когато полетът ви закъснее?

При значителни закъснения британското законодателство гласи, че авиокомпаниите трябва да ви осигурят грижи и съдействие.

За значителни се считат следните закъснения:

Повече от два часа при полети на кратки разстояния под 1500 км (932 мили);

Повече от три часа при полети на средни разстояния от 1500 до 3500 км (932 до 2175 мили);

Повече от четири часа при полети на дълги разстояния над 3500 км.

- Какво включват грижите и съдействието?

Ето какво според закона авиокомпанията трябва да ви осигури, докато не може да ви превози до крайната ви дестинация:

Разумно количество храна и напитки

Възможност да осъществите комуникация (често чрез възстановяване на разходите за телефонни разговори)

Настаняване, ако бъдете пренасочени за полет на следващия ден

Транспорт до и от мястото за настаняване (или до дома ви, ако можете да се приберете там)

В закона се посочва, че това трябва да ви бъде осигурено независимо от продължителността на закъснението, без значение от причината за него.

Британската служба за гражданска авиация (CAA) посочва, че можете сами да организирате изброеното и след това да поискате разходите да ви бъдат възстановени от авиокомпанията, ако пазите всички касови бележки и не харчите повече от сумата, която се счита за разумна.

- Кой не е обхванат?

Хората, които пътуват с британска или европейска авиокомпания от държава извън Европа, са „хората, за които трябва да се притесняваме“, заяви пред Sky News експертът по пътуванията Саймън Колдър. „Тези авиокомпании, тъй като не са британски, нямат никакви задължения, когато извършват полети до Великобритания от своите държави“, казва той.

- Какви са правата ви, ако полетът ви бъде отменен?

Ако полетът ви бъде отменен, авиокомпанията трябва или да ви възстанови сумата, или да ви резервира място на алтернативен полет.

Можете да получите обратно парите за всички неизползвани части от билета, посочва CAA.

Ако сте резервирали двупосочен билет и полетът на отиване бъде отменен, например, можете да получите обратно от авиокомпанията пълната стойност на двупосочния билет.

Ако все пак искате да пътувате, авиокомпанията трябва да ви намери алтернативен полет – независимо дали това е следващият наличен полет, или полет на по-късна дата.

- Можете ли да получите обезщетение?

В някои случаи авиокомпаниите може да са длъжни да изплатят обезщетение, ако полетът ви пристигне на крайната си дестинация с повече от три часа закъснение – но само ако се прецени, че закъснението е по вина на авиокомпанията.

Смущения, причинени от обстоятелства, определени като „извънредни“, не дават право на обезщетение, според CAA. Това включва метеорологични условия и стачки, които не са свързани с авиокомпанията.

Редактор: Цветина Петрова