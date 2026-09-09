Цените на петрола продължиха нагоре за четвърта поредна търговска сесия, а сортът „Брент“ вече премина психологическата граница от 100 долара за барел. Новата ескалация в Близкия изток засили опасенията за доставките на суровината от региона.

По-рано фючърсите на „Брент“ поскъпнаха с 1,4% до 99,33 долара за барел. Американският лек суров петрол също добави 1,4% към стойността си и достигна 94,34 долара за барел. След това нивата се повишиха над 100 долара.

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Само от началото на август цената на „Брент“ се е увеличила с около 25%. Възходът се ускорява на фона на отслабващите надежди за трайно уреждане на продължаващия вече шест месеца конфликт и новото засилване на бойните действия.

Допълнителен натиск върху пазарите оказаха последните атаки в региона. Подкрепяните от Иран хуси в Йемен нанесоха удари по няколко града в Саудитска Арабия. Американските сили атакуваха ирански петролни танкери, а Иран порази американска военна база в Йордания.

Според анализатори на ING развитието на конфликта показва, че възобновяването на мирните преговори остава далечна перспектива. При тази несигурност пазарът вероятно ще продължи да включва значителна геополитическа рискова премия в цената на петрола.

Опасенията са, че нова ескалация може допълнително да ограничи доставките от Близкия изток. Петролният износ от региона вече е затруднен заради удари по енергийна инфраструктура и проблеми по ключови морски маршрути.

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Саудитска Арабия е успяла да пренасочи част от износа си по маршрути, които заобикалят Ормузкия проток. Продължителни атаки срещу страната обаче могат да затруднят поддържането на необходимите количества суров петрол за международните пазари.

Анализаторите на OCBC също предупреждават за опасност от по-продължителни прекъсвания на доставките след атаките срещу саудитски енергийни съоръжения и унищожаването на пет ирански танкера.

Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио предупреди Иран, че Съединените щати ще продължат да нанасят удари: „Ситуацията е доста ясна – Иран продължава да се опитва да напада американски военноморски кораби. И всеки път, когато го правят или се опитват да го направят, ще губят танкери. И мисля, че днес отново ще видим същото.“

Редактор: Цветина Петкова