Депо за наркотици, използвано за снабдяване на куриери, е разбито при полицейска операция в София, научи NOVA.

По първоначална информация става дума за склад, в който са били съхранявани наркотични вещества, предназначени за последващо разпространение. Оттам са се зареждали куриери, които доставяли дрогата до т.нар. „дроп локации“ - предварително определени места, на които наркотиците се оставят, без да има пряк контакт между продавач и купувач.

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Повече подробности за операцията, откритите количества наркотици и участниците в схемата се очаква да бъдат съобщени на брифинг на властите. Очаква се те да дадат информация и за това къде точно се намира депото, има ли задържани при акцията и какъв е бил мащабът на предполагаемата мрежа за разпространение.