Над 12 000 състезатели от 70 държави се включат в Софийския маратон на 10 и 11 октомври.

Днес са два старта - 5 и 10 километра, а в неделя е големият маратон – на 42 километра и полумаратонът от 21 километра.

В масовия старт на 5 километра, който беше даден в 09:00 часа, се включи и столичния кмет Васил Терзиев.

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