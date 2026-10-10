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В масовия старт на 5 километра, който беше даден в 09:00 часа, се включи и столичния кмет Васил Терзиев
Над 12 000 състезатели от 70 държави се включат в Софийския маратон на 10 и 11 октомври.
Днес са два старта - 5 и 10 километра, а в неделя е големият маратон – на 42 километра и полумаратонът от 21 километра.
В масовия старт на 5 километра, който беше даден в 09:00 часа, се включи и столичния кмет Васил Терзиев.
Повече гледайте във видеото.
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