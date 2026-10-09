Съединените щати наложиха нови санкции на Международния наказателен съд, които разширяват ограниченията отвъд досегашните мерки срещу отделни съдии и прокурори. Решението беше обявено часове след като бившата съдийка в съда Нави Пилай получи Нобеловата награда за мир.

Американският държавен секретар Марко Рубио нарече институцията „мошенически съд“ и заяви, че Вашингтон няма да позволи тя да упражнява юрисдикция над американски граждани.

Обявиха носителя на Нобеловата награда за мир

Новите мерки засягат и компании и финансови институции в САЩ. От базираните в страната банки се изисква да блокират сметки, застрахователните компании да оттеглят покритието си, а софтуерните фирми да прекратят техническата поддръжка за съда.

„Ще забраним транзакциите на този бандитски съд. Ще отрежем ресурсите му и възможностите му да действа срещу нас. Посланието е ясно – Съединените щати и американският народ не са под юрисдикцията на този фалшив международен съд“, заяви Марко Рубио.

Международният наказателен съд има 125 държави членки, сред които са всички страни от Европейския съюз. Решението на Вашингтон може да доведе до напрежение в отношенията с европейските партньори заради подкрепата им за институцията.

Редактор: Дарина Методиева