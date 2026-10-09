Нов ден - нов сблъсък в парламента между вътрешния министър Иван Демерджиев и председателя на ДПС Делян Пеевски. Причината - Демерджиев обвърза серията от бомбени заплахи в страната с полетите на Пеевски, за които имаше изслушвания.

Пред депутатите силовият министър обяви, че проверяват две версии за бомбените заплахи. Първата е за хибридни атаки с цел да се проверят реакциите на институциите. Втората - връзката с изслушванията му за полетите на лидерът на ДПС Делян Пеевски. По думите му прави впечатление, че сигналите се засилвали точно покрай тези дати.

Не закъсня и коментарът на Делян Пеевски, който смята, че „видимо са притеснени от мен и измислят глупости”.

Вътрешният министър насочи вниманието към периодите, в които бомбените заплахи рязко се увеличават . Според Демерджиев подобна ескалация е регистрирана непосредствено след негово изслушване на 2 юли, когато е представил информация за полетите на Пеевски. „На 3, 7 и 8 юли рязко нарасна броят на тези заплахи“, заяви министърът.

Той посочи, че сходна тенденция се е наблюдавала и през предходната седмица във връзка с новото му изслушване в парламента. Вътрешният министър съобщи и още един детайл, свързан с полетите, за които е предоставил информация пред депутатите. По думите му след изслушването на 2 юли и получените данни от малтийските служби самолетът, с който са били извършени въпросните полети, е бил продаден на компания от Дубай.

В кулоарите на Народното събрание партийният лидер отхвърли внушенията на министъра и отговори с иронични реплики, като обвини управляващите, че се опитват да отклонят вниманието от проблемите в страната.

„Единственото, което мога да направя за господина, е да му подаря един термометър. Явно е от температурата или жена му не го е завивала. Той нощем вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен“, заяви Пеевски пред журналисти.

В отговора си Пеевски заяви, че правителството е притеснено от действията му и затова отправя обвинения срещу него. „Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и ще продължа да изнасям истината за целия този кабинет. Всичко за тях - цялата им корупция и всичко, което вършат“, заяви лидерът на ДПС.