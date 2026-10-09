Липсата на навременна и ясна информация от управляващите създава съмнения и оставя широко поле за различни интерпретации. Това коментира политологът доц. Татяна Буруджиева в предаването „Денят на живо с Наделина Анева“.

Политологът обсъди необявеното посещение на началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов в България и комуникационната политика на правителството.

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Според нея липсата на прозрачност е сред устойчивите характеристики на новото управление.

„Ако има нещо, което устойчиво бележи новото управление, то е тази димна завеса, мъгла, в която ние непрекъснато тънем по всички въпроси“, заяви Буруджиева.

Тя даде за пример и други срещи и договорености, за които обществото не получава достатъчно информация. По думите ѝ подобен подход е особено проблематичен по време на президентска кампания, когато неяснотата позволява на различни политически сили да представят събитията през собствените си интерпретации.

Според Буруджиева затрудненията в комуникацията не могат да бъдат преодолени единствено с назначаването на правителствен говорител. По думите ѝ основният проблем е липсата на единни послания от представители на управляващите.

„Ако парламентаристите казват едно, министрите казват друго, а Радев - трето. Това е проблемът“, коментира тя.

Политологът постави и въпроса за отговорността на длъжностните лица, когато възникнат противоречия между публичните изявления и последващата информация. Според нея неяснотите около официалната комуникация подкопават доверието и засилват съмненията в действията на управляващите.

„Големият проблем в момента е свързан с кампанията на Илияна Йотова, защото каквото и да направи, тя ще бъде атакувана. Ако свика КСНС, ще бъде атакувана, че няма никаква полза от тази работа и тя не може да изпълни ефективно тази медиаторска функция. Ако не го свика се задават въпроси защо не го е свикала?“, коментира Буруджиева.

Според нея политическите сили използват подобни ситуации за предизборни цели, вместо да търсят съгласие по важни за страната въпроси.

Бурджиева коментира и изявлението на военния министър за състоянието на българския кораб, засегнат при инцидент, за който има противоречиви версии. Според нея е необходимо експертите първо да установят фактите, преди политиците да правят категорични заключения.

Тя отбеляза, че на международно ниво различните позиции често се свеждат до противопоставянето между проевропейски настроени политици и такива, определяни като близки до Владимир Путин. Според нея вътрешнополитическият дебат също се използва, за да се избяга от отговорност за конкретни решения.

В разговора беше засегнато и поведението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който се появи заедно с официалните лица след заседанието на КСНС, докато представители на опозиционните партии, неподписали становището, не присъстваха.

„За мен би била доста абсурдна ситуация Борисов публично да се обяви в подкрепа на Йотова“, коментира тя в контекста на събитията.

Според политолога лидерът на ГЕРБ в момента е съсредоточен върху местните избори и укрепването на партията си.

Според доцента присъствието на бивши кадри на ГЕРБ в инициативния комитет на Илияна Йотова създава затруднения за партийната структура и прави публичната подкрепа на Борисов за президента още по-малко вероятна.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Георги Иванов