Вселенският патриарх Вартоломей и българският патриарх и Софийски митрополит Даниил пристигнаха в Рилския манастир за честванията, посветени на свети Йоан Рилски, предаде кореспондентът на БТА в Кюстендил Елица Иванова. Днес е третият ден от посещението на Вселенския патриарх у нас и кулминацията на тържествата от визитата му в България. ​

Рилската света обител отбелязва своя празник и деня, в който Българската православна църква почита паметта на преподобния Йоан Рилски Чудотворец – небесен покровител на българския народ.

Вартоломей: Светът има изключителна нужда от мир (ВИДЕО+СНИМКИ)

​На 19 октомври, известен сред народа и като Отчовден, Църквата възпоменава пренасянето на честните мощи на светеца от Рила в Средец. През тази година честванията са с особен юбилеен характер – отбелязват се 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец.

Вселенският патриарх Вартоломей и българският патриарх и Софийски митрополит Даниил бяха посрещнати на Дупнишката порта в манастира от архиереи на Българската православна църква, сред които Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопският митрополит Серафим, Врачанският митрополит Григорий, Сливенският митрополит Арсений, игуменът на Рилския манастир Адрианополски епископ Евлогий, игуменът на Троянския манастир Драговитийски епископ Василий, главният секретар на Светия синод Мелнишки епископ Герасим, Бранитският епископ Йоан (първи викарий на Софийския митрополит), Велбъждският епископ Исаак (втори викарий на Софийския митрополит), Белоградчишкият епископ Поликарп (викарий на Пловдивския митрополит), Знеполският епископ Йеротей, Левкийският епископ Климент (викарий на митрополита на САЩ, Канада и Австралия) и Маркианополският епископ Богослов (викарий на Старозагорския митрополит).

​Празничните богослужения започнаха снощи с всенощно бдение с петохлебие, което продължи до 3:00 часа сутринта. В момента в главния манастирски храм се извършва празнична патриаршеска съборна света литургия.

Редактор: Габриела Павлова