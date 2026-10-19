Министърът на здравеопазването Катя Ивкова и нейният колега от Северна Македония Сашо Клековски подписаха в София План за сътрудничество между двете министерства за периода 2026-2028 г. Документът предвижда съвместни инициативи, обмен на медицинска експертиза и развитие на партньорството в областта на здравеопазването и медицинската наука.

Планът надгражда Споразумението между правителствата на двете държави, подписано на 20 октомври 2000 г. в София.

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„Бъдещето на здравеопазването не се определя от границите между държавите, а от способността ни да обединяваме знания, технологии и експертиза в името на пациентите. България има потенциала да бъде двигател на регионалното сътрудничество в медицината. Амбицията ни е подписаният днес План да се превърне в реални проекти с измерими резултати. Защото истинската стойност на всяко споразумение се измерва не с подписите под него, а с ползите за хората“, заяви министър Катя Ивкова.

„Нашите здравни системи са изправени пред сходни предизвикателства, а споделянето на опит и добри практики ни позволява да намираме по-ефективни решения. Вярвам, че преките контакти между лечебните заведения и медицинските специалисти ще дадат нов тласък на партньорството ни и ще допринесат за по-качествена и достъпна медицинска помощ“, подчерта министър Сашо Клековски.

След подписването двамата министри посетиха СБАЛАГ „Майчин дом“ в София, където бяха посрещнати от изпълнителния директор проф. д-р Иван Костов, д.м.н., ръководител на Катедрата по акушерство и гинекология в Медицински университет - София.

Те разгледаха Клиниката по неонатология и се запознаха с грижите за новородени и недоносени деца. В посещението участваха д-р Веселин Дяволов, заместник-директор по лечебно-диагностичната дейност; доц. д-р Станислава Хитрова, началник на Интензивното отделение в Клиниката по неонатология; проф. д-р Асен Николов, началник на Родилната клиника и председател на Българското дружество по акушерство и гинекология; и доц. д-р Ирена Брадинова, началник на Националната генетична лаборатория.

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Сред основните теми на разговорите бяха пренаталната диагностика, масовият неонатален скрининг и бързата геномна диагностика. Обсъдени бяха възможности за съвместни пилотни проекти, споделяне на лабораторен капацитет и разширяване на скрининговите програми с допълнителни лечими наследствени заболявания.

Бяха разгледани и перспективите за партньорство в областта на роботизираната гинекологична хирургия и онкогинекологията. Посещението очерта практически възможности за прилагане на договореното сътрудничество чрез съвместни медицински проекти в полза на пациентите от двете държави.

Редактор: Цветина Петкова