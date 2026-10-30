От понеделник затварят пътя София – Перник при Владая. Причината е ремонт, който ще продължи близо 20 дни, посочват от Областното пътно управление.

Част от движението ще бъде отклонено през Владая. Препоръката е да се използва и автомагистрала "Струма".

"Ще направим колектор, който да събира водата от целия наклон, за да няма по пътното платно и ще бъде подменена настилката за по-високо сцепление", каза директорът на Областното пътно управление Румен Сачански.

"В началото на зимата ремонтът ще е на 3 километра от общо 10-те. Ремонт на останалата част ще има през пролетта", добави Сачански, цитиран от БНР.

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Общата стойност на ремонта е около 5 милиона евро. Кметът на Владая Цветанка Здравкова подкрепя ремонта, но изрази притеснение, че трафикът през селото ще затрудни жителите му.

"Има училище в близост, компрометиран мост в самото селище. Жителите са притеснени, че няма да могат да се включат в трафика. Започва една надпревара във вътрешнокварталните улици и е въпрос на време да стане инцидент", смята тя.

Комисар Мартин Цурински от СДВР уточни, че през селото няма да минават тирове. Ще бъдат разположени екипи на полицията. От началото на годината до Владая има 40 катастрофи с двама загинали.

Редактор: Габриела Павлова