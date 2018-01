Световният номер 3 Григор Димитров не успя да се класира за финала на турнира в Бризбейн, след като загуби от австралиеца Ник Кирьос с 6-3, 1-6, 4-6, предаде БГНЕС

Some absolute 👌👟 from @GrigorDimitrov ! pic.twitter.com/F6a8Phjfar

Защитаващият титлата си от миналата година българин започна уверено двубоя и постигна един пробив в първата част, което му бе достатъчно за успех. Във втория сет сервиса на Григор стана колеблив, а Кирьос вдигна нивото си и проби два пъти, за да вкара мача в трети сет. Той вървеше равностойно, но играта на австралиеца ставаше все по-добра и в крайна сметка той стигна до пробив в седмия гейм, след което затвори мача на собствен сервис след час и 33 минути игра.

The 🇧🇬 @GrigorDimitrov takes the 1st set v 🇦🇺 @NickKyrgios 6-3 in 30 minutes. pic.twitter.com/gqh7Bn2KpR