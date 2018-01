Тенис шоуто FAST 4 Showdown с главно действащо лице Григор Димитров предложи много забавни моменти на зрителите в Сидни. Двубоят противопостави отбор на Света (Григор Димитров и Александър Зверев) срещу отбор на Австралия (Ник Кириос и Лейтън Хюит).

Димитров и Зверев победиха в своите мачове на сингъл, но като цяло резултатът като че ли бе от най-малко значение и четиримата на корта се забавляваха искрено, пише Gong.bg.

Така например в една от почивките на мача между Димитров и Хюит, Зверев реши да окаже пълна помощ на своя съотборник и влезе в ролята на негов масажист.

He's a great tennis player, but he's an even better masseur that 🇩🇪 Alexander Zverev. Agree @GrigorDimitrov? #Fast4 pic.twitter.com/Brs0BZ4JdA — #7TENNIS 🎾 (@7tennis) January 8, 2018

Григор пък се зарадва на спечеления мач дори повече, отколкото го направи след триумфа във Финалите на АТР в Лондон.

Забавни бяха и инструкциите на шведската легенда Томас Йохансон, който бе в ролята на треньор на световния отбор.

В двубоя на двойки Саша Зверев нокаутира с топка в лицето своя добър приятел Кириос. Това стана след удар на мрежата, който попадна право в целта. Кириос падна на земята, а Зверев се притече на помощ с прегръдка.

И още забавни моменти от шоуто:

Looks like a rockstar. Plays like a rockstar. Rock on 🇩🇪 Alex Zverev! 🤘🎸 pic.twitter.com/c7cqSGDcpi — #7TENNIS 🎾 (@7tennis) January 8, 2018

