Учителка по английски език в град Абвил, Луизиана, бе арестувана, след като поиска по-висока заплата по време на среща на училищния съвет.

Кадри показват как учителката изпълнява заповедите на полицай, който й казва да напусне събирането. След това се вижда как преподавателката лежи на пода, крещейки, докато полицаят й слага белезниците.

На клипчето се чува как полицаят казва „спри да се съпротивляваш”, на което тя отговаря, че не се съпротивлява, а той я е бутнал на пода.

Caught on camera: Louisiana teacher handcuffed and removed from school board meeting after speaking out and questioning the superintendent’s new pay raise pic.twitter.com/0S2X9bz7my