На 91-годишна възраст почина известният френски моден дизайнер Юбер дьо Живанши, съобщава Франс прес, цитирана от БТА. Партньорът му – бившият дизайнер на висша мода Филип Вене, съобщи за смъртта му през модната къща, допълвайки, че Живанши е починал в съня си в събота.

"Господин Живанши почина в съня си в събота, 10 март. Неговите племенници и племеннички, както и децата им, споделят болката от загубата", написа Вене.

Той обличал е американската актриса Одри Хепбърн и бившата първа дама на САЩ и модна икона Джаки Кенеди. Живанши задава модела на дамския шик от 50-те и 60-те години, а сдържаният му стил се вижда и днес в начина, по който се обличат британската кралица Елизабет Втора и по-възрастни американски и китайски представителки на висшето общество.

Юбер дьо Живанши е роден на 21 февруари 1927 г. в Бове, Франция, в семейство на аристократи. От баба си Юбер наследява и страстта си към шиенето и тъканите. През 1944 г. той се мести в Париж и се записва в училище по изкуства. Макар първоначално да обмисля кариера като адвокат, интересът му към модата надделява. Едва 17-годишен започва да работи за едни от най-известните френски дизайнери по това време – Жак Фат, Люсиен Лелонг, Робер Пиге и др.

През 1952 г., само на 25 години, Живанши създава своя модна къща „La Maison Givenchy”. По това време той е най-младият създател на висша мода. Две години по-късно се превръща в първия дизайнер на луксозна модна линия за готови облекла.

Живанши заимства от своя идол и наставник Кристобал Баленсиага. Неведнъж е споделял, че се е възхищавал на испанския дизайнер. За него Живанши казва: "За мен съществуват Баленсиага и Господ". В средата на 50-те години двамата въвеждат нов силует в модната индустрия, наречен "sack" - свободна форма, която не подчертава талията.

