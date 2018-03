Масово шествие започна в Будапеща в подкрепа на унгарския премиер Виктор Орбан и неговото правителство, три седмици преди парламентарните избори в Унгария, на които се очаква той да спечели трети управленски мандат, предаде Асошиейтед прес.

“Hungary protects Europe.” The pro-Orbán march is on its way. #Hungary pic.twitter.com/ixEk0cCX3H