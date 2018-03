Продължава издирването на затрупани под отломките на срутилия се в Маями пешеходен мост . Шестима души са загинали, а още няколко пострадали са в болница с рани.

Мостът е бил поставен само преди няколко дни и е трябвало да бъде окончателно завършен в началото на следващата година.

Според една от версиите преди инцидента, на моста са превени стрес тестове за идържливост.

"I'm shaking": Eyewitness videos show the scene at Florida International University in Miami, Florida, moments after deadly pedestrian bridge collapse. https://t.co/m740jGV8kw pic.twitter.com/KGLgArqFi0