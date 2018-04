„Президентът Доналд Тръмп е морално неспособен да ръководи Съединените щати. Възможно е Русия да има компрометиращи материали срещу него и в действията му има известни признаци за възпрепятстване на правосъдието”.

Това заяви бившият директор на ФБР Джеймс Коми в интервю за телевизия Ей Би Си. Той беше уволнен от Тръмп през май 2017 г.

Тръмп за бившия шеф на ФБР: Той трябва да влезе в затвора

"Не вярвам на тези истории, според които той страдал от умствена недостатъчност или че бил в първия стадий на деменцията. Не смятам, че той е медицински непригоден", заяви Коми.

Той е убеден, че е бил уволнен заради разследването за предполагаема руска намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г.

ФБР вече има нов директор

Интервюто беше по повод публикуването на новата книга на Коми "Висша лоялност", в която представя своята версия за събитията около уволнението си, разследването на предполагаемата руска намеса в изборите в САЩ и имейлите на Хилари Клинтън. В нея Коми сравнява Тръмп с дон на мафията и заявява, че начинът, по който ръководи страната, се базира на егото му и на лична лоялност.

Няколко часа преди интервюто да бъде излъчено Тръмп отправи остри обвинения срещу Коми в Тwitter, наричайки го "непостоянен", "определено най-лошият директор на ФБР в историята" и заяви, че би трябвало да бъде в затвора за предаване на класифицирана информация и за лъжи пред Конгреса.

Slippery James Comey, a man who always ends up badly and out of whack (he is not smart!), will go down as the WORST FBI Director in history, by far!