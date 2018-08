Поройните дъждове и наводненията във Филипините през последните дни не помрачиха сватбения ден на влюбена двойка. Младоженците сключиха брак в наводнена църква. Булката пристигна с лодка, а костюмът на младоженеца бе допълнен от джапанки, пише ABC News.

NICE DAY FOR A WET WEDDING: Couple doesn't let monsoon rains dampen spirits on their wedding day as they marry in a flooded Philippines church.



The bride arrived by boat, and the groom wore flip-flops with his suit. https://t.co/0TlTwjwJJ4 pic.twitter.com/Ao1F4lwJtU