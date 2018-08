500 души бяха евакуирани на гръцкия остров Евбея, съобщи АФП. Те са жители на селата Контодеспоти и Ставрос. В неделя там избухнаха силни пожари.

250 пожарникари с 62 специално оборудвани автомобила се опитват да потушат пламъците, които бушуват на 92 километра северно от столицата Атина. На помощ са им изпратени и военни от гръцката армия.

Our pure forests in #Evia #Euboea #Ευβοια #greece in jeopardy hope all ppl are safe and our heroes @pyrosvestiki fire fighters ,would give their best efforts as always 🙏🏼 pic.twitter.com/9pxj7DZNyF