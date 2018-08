С бучене от вулкана Етна на италианския остров Сицилия започна зрелищна вулканична дейност с изхвърляне на стълбове пепел и лава, съобщава БТА.

Италианският национален институт по геофизика и вулканология съобщи, че вулканът, който първоначално се "събуди" в края на юли, е започнал да изригва в четвъртък вечер, изхвърляйки почти непрекъснато горяща лава на височина до 150 метра.

В петък институтът съобщи, че вулканичната дейност продължава с изхвърляне на стълбове пепел на няколкостотин метра височина над кратера.

