Президентът Доналд Тръмп уволни министъра на правосъдието на САЩ Джеф Сешънс. В писмо до президента Сешънс написа: "Подавам оставка по Ваша молба". В Twitter Тръмп съобщи, че за и.д. министър на правосъдието (главен прокурор) е назначен началникът на кабинета на Сешън Матю Уитакър.

We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well....